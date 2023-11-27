– "Газпром Арена" не строилась именно к чемпионату мира. При этом проект финансировался не из федерального бюджета. Это происходило за счет бюджета города Санкт-Петербурга. Он, в свою очередь, формируется из разных источников, включая налоговые поступления от "Газпрома" и его дочерних предприятий, зарегистрированных в Санкт-Петербурге, – цитирует Медведева "Матч ТВ".
Строительство стадиона "Газпром Арены" в Санкт-Петербурге началось в 2007 году и продолжалось около 9 лет. Официально спортивный объект был сдан в эксплуатацию в декабре 2016 года. Эта арена в Северной столице принимала игры Кубка конфедераций в 2017 году и домашнего чемпионата мира летом 2018 года.
По итогам 16 сыгранных туров чемпионата России "Зенит" вышел на первое место, набрав 33 очка и опередив на 1 очко "Краснодар" (32). "Динамо" с 28 очками замыкает тройку лидеров. "Спартак" идет четвертым, набрав 27 очков и отставая от лидера на 6 очков.
Медведев: "Газпром Арена" строилась не на средства из госбюджета и не под ЧМ-2018
Глава правления футбольного клуба "Зенит» Александр Медведев рассказал об особенностях финансирования строительства домашнего стадиона "сине-бело-голубых" "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге.
Фото: ФК "Зенит"