"Борьба за чемпионство еще будет. Основное значение будет иметь подготовительный этап, который будет перед второй частью сезона. Но в данной ситуации я предпочтение отдам Семаку. У "Краснодара" хороший состав и хорошая скамейка", — заявил Семин Metaratings.ru.
По итогам 16 туров РПЛ действующий чемпион страны "Зенит" впервые в нынешнем сезоне поднялся на первое место. Команда из Санкт-Петербурга набрала 33 очка. Следом за сине-бело-голубыми идет "Краснодар". "Быки" записали на свой счет 32 очка. Клуб из северной столицы является бессменным чемпионом России на протяжении 5 последних сезонов.
Семин: в борьбе за чемпионство предпочтение отдам "Зениту"
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился своим мнением о гонке за золотые медали РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"