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Петржела: сейчас футбольная столица России — Петербург. "Зенит" не оставляет шанса московским командам

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Бывший наставник "Зенита" Властимил Петржела рассказал, какой город является футбольной столицей в России, по его мнению.
Фото: ФК "Зенит"
"Всегда Москва была столицей российского футбола, но все это потому, что там всегда было много клубов. Сейчас ситуация изменилась — Санкт-Петербург стал центром местного футбола, а по трофеям уж тем более: "Зенит" в последние годы не оставляет ни единого шанса московским командам", — приводит слова Петржелы Sport24.

5 сезонов подряд "Зенит" становится победителем Российской Премьер-Лиги. Клуб из Санкт-Петербурга занимает первую строчку в чемпионате России в текущем сезоне. Сине-бело-голубые набрали 33 очка.

Ранее бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис заявил, что футбольной столицей России является Москва. Также экс-форвард отметил, что "Зениту" необходимо победить в РПЛ 10 раз подряд для того, чтобы Санкт-Петербург назывался столицей футбола в России.

Петржела Зенит Спартак Динамо Локомотив ЦСКА
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