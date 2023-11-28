"Чемпионская интрига еще никуда не делась. В начале сезона все и так говорили, что "Зенит" — первый претендент на чемпионство. "Краснодар" испугался сам себя", — приводит слова Гришина "РБ Спорт".
После 16 туров "Зенит" впервые в этом сезоне стал лидером таблицы. Сине-бело-голубые набрали 33 очка. Ближайшим преследователем петербуржцев является "Краснодар". Быки сумели набрать 32 очка. Замыкает тройку лидеров московское "Динамо" с 28 очками на счету.
Гришин: чемпионская гонка в РПЛ еще никуда не делась. "Краснодар" испугался сам себя
Бывший хавбек казанского "Рубина" Александр Гришин прокомментировал гонку за чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"