"Я не удивлен такому результату, мы на своем месте за счет характера и самоотдачи. Надо подниматься еще выше", — заявил Кухарчук "Матч ТВ".
"Пари НН" идет на девятом месте в чемпионате России. Команда Сергея Брана записала на свой счет 21 очко. В сезоне-2023/24 33-летний Кухарчук сыграл 13 матчей. За это время российский полузащитник не смог отметиться результативными действиями.
Полузащитник "Пари НН" Кухарчук: мы на своем месте за счет характера. Надо подниматься еще выше
Хавбек "Пари НН" Илья Кухарчук оценил результаты своей команды.
Фото: "Матч ТВ"