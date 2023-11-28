Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Балтика
2 - 2 2 2
ЛокомотивЗавершен

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Шахтер
20:45
АнтверпенНе начат
Лацио
20:45
СелтикНе начат
Барселона
23:00
ПортуНе начат
Манчестер Сити
23:00
РБ ЛейпцигНе начат
Милан
23:00
Боруссия ДНе начат
Фейеноорд
23:00
АтлетикоНе начат
ПСЖ
23:00
НьюкаслНе начат
Янг Бойз
23:00
Црвена ЗвездаНе начат

Полузащитник "Пари НН" Кухарчук: мы на своем месте за счет характера. Надо подниматься еще выше

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Хавбек "Пари НН" Илья Кухарчук оценил результаты своей команды.
Фото: "Матч ТВ"
"Я не удивлен такому результату, мы на своем месте за счет характера и самоотдачи. Надо подниматься еще выше", — заявил Кухарчук "Матч ТВ".

"Пари НН" идет на девятом месте в чемпионате России. Команда Сергея Брана записала на свой счет 21 очко. В сезоне-2023/24 33-летний Кухарчук сыграл 13 матчей. За это время российский полузащитник не смог отметиться результативными действиями.

Пари НН Кухарчук
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится