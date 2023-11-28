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Агент Тюкавина: у нас были варианты для перехода еще летом

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Алексей Сафонов, который является агентом форварда "Динамо" Константина Тюкавина, прокомментировал слова Тимура Гурцкая, заявившего, что у футболиста есть предложения из Европы.
Фото: ФК "Динамо"
"Варианты разные были ещё и летом, здесь нечего скрывать, клуб об этом знает. И повторюсь, с "Динамо" у нас идёт диалог. Из каких стран команды, которые интересуются Тюкавином? Я могу сказать только, что не из Саудовской Аравии и не из Катара", — приводит слова Сафонова Metaratings.

Ранее футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что у Тюкавина есть 2 конкретных предложения от европейских клубов.

Тюкавин является воспитанником "Динамо" и всю свою карьеру играет за родной клуб. В составе основной команды 21-летний футболист сыграл 111 матчей, в которых сумел забить 31 мяч и отдать 21 голевую передачу. Сайт Transfermakt оценивает российского спортсмена в 8 миллионов евро.

Российские трансферы Тюкавин Сафонов Динамо
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