– Считаю, что в "Локомотиве" сейчас что-то не ладится. Может быть, они просто не хотели играть Кубок дальше. Тут сложно сказать, – цитирует Смородскую "Матч ТВ".
28 ноября калининградская "Балтика" на своем поле упустила победу над московским "Локомотивом" в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. Игра прошла в Калининграде на стадионе "Ростех Арена" и завершилась вничью - 2:2 (0:1). На 16-й минуте нападающий Тимур Сулейманов вывел "железнодорожников" вперед - 0:1. На 65-й минуте полузащитник молодежной сборной Армении Тигран Аванесян восстановил равенство - 1:1.
Спустя 5 минут французский защитник Натан Гассама склонил чашу весов на сторону "Балтики" - 2:1. В компенсированное время форвард Сулейманов оформил дубль и спас гостей от поражения - 2:2. Участник полуфинала Пути РПЛ Кубка России определится по сумме двух встреч. Ответный матч состоится в Москве в период с 12 по 14 марта 2024 года.
Смородская: может быть, "Локомотив" просто не хотел играть Кубок дальше
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская отреагировала на ничейный исход первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России между "железнодорожниками" и "Балтикой" (2:2).
Фото: ФК "Локомотив"