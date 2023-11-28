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Агент: Сулейманову осталось отметиться одним результативным действием для активации опции выкупа

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Вадим Шпинев, агент форварда "Локомотива" Тимура Сулейманова, подтвердил, что его клиенту осталось сделать одно результативное действие для активации выкупа контракта у "Пари НН".
Фото: ФК "Локомотив"
– Да, Тимуру осталось отметиться одним результативным действием для активации опции выкупа, – цитирует Шпинева "Матч ТВ".

Ранее инсайдер Иван Карпов написал в своем Telegram-канале о том, что нападающему "Локомотива" Тимуру Сулейманову осталось совершить одно голевое действие для активации опции выкупа соглашения у "Пари Нижний Новгород". 28 ноября "железнодорожники" ушли от поражения в гостевом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с "Балтикой" (2:2) благодаря дублю 23?летнего форварда. Второй гол экс-футболист нижегородской команды забил в компенсированное время.

Локомотив Балтика Сулейманов Кубок России Шпинев
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