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Наумов: календарь Кубка России с ответной игрой в следующем году — это неправильно

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Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал календарь 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.
Фото: РФС
"Четвертьфинал надо сделать в одном календарном году. Если бы они второй матч сыграли через неделю – было бы очень здорово. Иначе теряется смысл противостояния. Мы же не знаем, какие будут условия, составы, в каком состоянии будут футболисты. Это неправильно", – передает слова Наумова "Евро-Футбол.Ру".

Сегодня, 29 ноября, состоятся 3 противостояния в рамках Кубка России. В первом матче сразятся "Оренбург" и "Спартак". Игра пройдет в Оренбурге. Начало — 16:00 (мск). Во втором поединке "Динамо" встретится с "Зенитом" на "ВТБ Арене" в Москве. Начало — 18:15 (мск). В это же время в "Ростове" прозвучит свисток о начале матча, в котором сыграют "Ростов" и действующий чемпион турнира ЦСКА.

Кубок России Наумов
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