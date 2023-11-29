"За последние туры много недобрали, хотя по игре выглядели неплохо. К сожалению, где?то чего?то не хватает, может, не везет. Думаю, в первую очередь важно, что мы именно игру показываем хорошую, а очки нам, надеюсь, еще вернутся по ходу сезона", — приводит слова Морозова "Матч ТВ".
В последних 8 турах железнодорожники одержали 2 победы. Сейчас "Локомотив" располагается на восьмой строчке в Российской Премьер-Лиге. Красно-зеленые набрали 25 очков в 16 матчах. В следующем туре московский клуб сыграет с "Зенитом". Игра пройдет в Москве на "РЖД Арене". Начало — 16:30 (мск).
В нынешнем сезоне Морозов сыграл 16 матчей. За это время центральный защитник не отметился голевыми действиями.
Защитник "Локомотива" Морозов: мы играем хорошо, но нам не везет
Футболист московского "Локомотива" Евгений Морозов оценил результаты своей команды в последнее время.
Фото: "Матч ТВ"