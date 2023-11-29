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Агент Сафонов: Тюкавину идеально подошел бы чемпионат Испании

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Алексей Сафонов, представляющий форварда "Динамо" Константина Тюкавина, поделился мнением о европейском чемпионате, который подошел бы его клиенту.
Фото: ФК "Динамо"
"Испания — идеально. Германия и Италия тоже хорошо подходят. С Англией сложнее — требуется либо играть за сборную, либо получать визу "особый талант", — цитирует Сафонова "Чемпионат".

Также Сафонов отметил, что у Тюкавина есть большой талант, так как у игрока к 21 году уже накопилось больше 100 матчей и 30 голов в взрослом футболе. "Динамо", за которое выступает Константин, находится на третьей строчке в РПЛ, набрав 28 очков.

Сафонов Тюкавин Российские трансферы Динамо
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