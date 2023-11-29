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Футболист "Балтики" Сото: у команды есть голод до побед

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Игрок калининградской "Балтики" Гильермо Сото высказался о результатах своей команды.
Фото: ФК "Зенит"
"Мы доверяем главному тренеру, доверяем друг другу. У нас очень позитивная атмосфера. У команды есть голод до побед", — передает слова Сото Metaratings.ru.

"Балтика" после 16 туров располагается на предпоследнем месте в таблице. Коллектив из Калининграда набрал 12 очков, опережая "Сочи" на 2 балла. В нынешнем сезоне Сото сыграл 12 матчей, не отметившись голевыми действиями.

Балтика Игнашевич
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