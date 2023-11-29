"Много ли поступает предложений? Есть вопросы, общение. У меня есть определенные принципы. Я никогда не приходил туда, где нет конкретных задач", — приводит слова Черчесова "Известия".
Последним клубом для Черчесова является венгерский "Ференцварош". Российский специалист покинул свой пост в июле 2023 года из-за неудачного выступления коллектива в квалификации Лиги чемпионов. После этого экс-тренера сборной России СМИ связывали с "Локомотивом", "Спартаком" и другими.
Черчесов рассказал о своем будущем
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о предложениях от команд.
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