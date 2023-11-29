"У мужских команд "Зенита" и "Спартака" есть принципиальное соперничество. Наверное, это перенесется и на женские коллективы - все-таки мы один клуб", — приводит слова Куропаткиной ТАСС.
14 октября "Спартак" объявил о том, что клуб запускает женскую команду. Директором коллектива станет Елена Терехова, главным тренером назначен Вадим Козлов.
Действующим чемпионом женской Суперлиги является "Зенит".
Футболистка Куропаткина: противостояние "Зенита" и "Спартака" перенесется и на женские коллективы
Фото: ФК "Зенит"