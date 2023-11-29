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Футболистка Куропаткина: противостояние "Зенита" и "Спартака" перенесется и на женские коллективы

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Игрок "Зенита" Вероника Куропаткина прокомментировала образование женской команды "Спартака".
Фото: ФК "Зенит"
"У мужских команд "Зенита" и "Спартака" есть принципиальное соперничество. Наверное, это перенесется и на женские коллективы - все-таки мы один клуб", — приводит слова Куропаткиной ТАСС.

14 октября "Спартак" объявил о том, что клуб запускает женскую команду. Директором коллектива станет Елена Терехова, главным тренером назначен Вадим Козлов.

Действующим чемпионом женской Суперлиги является "Зенит".

Спартак Зенит
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