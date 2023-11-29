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Смородская: "Спартак" не будет претендовать на топ-3 РПЛ, если Абаскаль не будет уволен

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Экс-президент московского "Локомотива" Ольга Смородская оценила шансы "Спартака" на попадание в тройку призеров по итогу сезона РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Будет ли "Спартак" претендовать на медали РПЛ в этом сезоне? Если Абаскаля не уволят до зимней паузы, то не будет. Возможно, они будут в пятерке, но в тройку призеров с такой нестабильной игрой не войдут", — приводит слова Смородской "РБ Спорт".

Абаскаль тренирует "Спартак" с лета 2022 года. В предыдущем сезоне испанский специалист привел российский коллектив к третьему месту в чемпионате России.

"Спартак" располагается на четвертом месте в таблице РПЛ. Клуб из Москвы набрал 27 очков. В последнем матче "народная" команда обыграла "Балтику" со счетом 2:0. Следующим соперником для красно-белых в чемпионате станет "Ахмат". Игра пройдет 3 декабря в Грозном на стадионе "Ахмат Арена". Начало — 19:00 (мск).

Смородская Спартак Абаскаль
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