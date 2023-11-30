Об этом сообщил агент футболиста Василий Голяна.
"До лета Ярослав будет в "Оренбурге". А летом мы уже будем совместно с "Зенитом" решать вопрос о его будущем", — сказал Голяна.
20-летний Михайлов — воспитанник "Зенита". С 2021 по 2022 год он играл на правах аренды за немецкий "Шальке". Сезон-2022/2023 Михайлов провёл в "Пари НН", который затем активировал опцию выкупа. Через несколько месяцев "Зенит" выкупил игрока и сразу же отправил на правах аренды в "Оренбург".
Источник: "Спорт день за днём".
Ярослав Михайлов не вернется в "Зенит" в зимнее трансферное окно
Полузащитник "Зенита" Ярослав Михайлов, выступающий на правах аренды за "Оренбург", не будет возвращен в команду в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Пари НН"