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Ярослав Михайлов не вернется в "Зенит" в зимнее трансферное окно

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Полузащитник "Зенита" Ярослав Михайлов, выступающий на правах аренды за "Оренбург", не будет возвращен в команду в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Пари НН"
Об этом сообщил агент футболиста Василий Голяна.

"До лета Ярослав будет в "Оренбурге". А летом мы уже будем совместно с "Зенитом" решать вопрос о его будущем", — сказал Голяна.

20-летний Михайлов — воспитанник "Зенита". С 2021 по 2022 год он играл на правах аренды за немецкий "Шальке". Сезон-2022/2023 Михайлов провёл в "Пари НН", который затем активировал опцию выкупа. Через несколько месяцев "Зенит" выкупил игрока и сразу же отправил на правах аренды в "Оренбург".

Источник: "Спорт день за днём".

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