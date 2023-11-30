"Предложения от "Зенита" еще не было. Точнее оно было, но меня не устроило. Мы будем встречаться зимой и разговаривать", — сказал Круговой.
25-летний Круговой — воспитанник "Зенита", но с 2018 по 2020 год играл за "Уфу". В нынешнем сезоне защитник в 16 матчах во всех турнирах провёл на поле 902 минуты, отметившись результативной передачей. Его контракт с "Зенитом" истекает в конце сезона.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Круговой отверг предложение "Зенита" о продлении контракта
Защитник "Зенита" Данил Круговой отверг первое предложение клуба о продлении контракта.
Фото: "Чемпионат"