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Круговой отверг предложение "Зенита" о продлении контракта

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Защитник "Зенита" Данил Круговой отверг первое предложение клуба о продлении контракта.
Фото: "Чемпионат"
"Предложения от "Зенита" еще не было. Точнее оно было, но меня не устроило. Мы будем встречаться зимой и разговаривать", — сказал Круговой.

25-летний Круговой — воспитанник "Зенита", но с 2018 по 2020 год играл за "Уфу". В нынешнем сезоне защитник в 16 матчах во всех турнирах провёл на поле 902 минуты, отметившись результативной передачей. Его контракт с "Зенитом" истекает в конце сезона.

Источник: "Спорт-Экспресс".

Круговой Зенит
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