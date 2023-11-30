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Бабаев — об оскорблении Веллитона в 2011 году: некоторые слова не должен был произносить, но он сам спровоцировал

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев вспомнил, как обозвал экс-форварда "Спартака" Веллитона "подонком".
Фото: Александр Фёдоров/"СЭ"
Это случилось в 2011 году, когда бразилец нанёс травму вратарю армейцев Игорю Акинфееву. Акинфеев тогда во второй раз в карьере порвал крестообразные связки колена.

"Была злость, была обида. Спустя годы, повзрослев, конечно, понимаешь, что некоторые слова не должны были быть произнесены. Но не беспочвенно это все произошло. Человек спровоцировал эту ситуацию", — сказал Бабаев.

Акинфеев сумел восстановиться после повреждения и продолжает играть на высоком уровне в 37 лет. Он всю карьеру провёл в ЦСКА и собирается завершить в родной команде карьеру.

37-летний Веллитон завершил карьеру в январе 2023 года. "Спартак" он покинул в августе 2014 года.

Источник: "Спорт-Экспресс".

Бабаев Веллитон Акинфеев
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