"Конечно, Квинси Промес всегда хочет выйти на поле, у него большое желание, мы не могли рисковать им в этом матче. Да, это из-за поля. В прошлый раз он тоже здесь получил травму, есть также небольшой перегруз", — сказал Абаскаль.
Московский "Спартак" проиграл после точного удара Николая Титкова с пенальти на 10-й минуте. С 40-й минуты красно-белые играли в меньшинстве из-за удаления Олега Рябчука. Молдавский футболист получил прямую красную карточку за фол "последней надежды".
Ответная игра между командами пройдёт на поле "Открытии Арены" в Москве в марте 2024 года.
Источник: ТАСС.
Квинси Промес не сыграл с "Оренбургом" из-за поля на стадионе "Газовик"
Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль рассказал, что нападающий Квинси Промес не принял участие в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России с "Оренбургом" (0:1) из-за поля стадиона "Газовик".
Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press