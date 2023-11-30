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Квинси Промес не сыграл с "Оренбургом" из-за поля на стадионе "Газовик"

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Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль рассказал, что нападающий Квинси Промес не принял участие в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России с "Оренбургом" (0:1) из-за поля стадиона "Газовик".
Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press
"Конечно, Квинси Промес всегда хочет выйти на поле, у него большое желание, мы не могли рисковать им в этом матче. Да, это из-за поля. В прошлый раз он тоже здесь получил травму, есть также небольшой перегруз", — сказал Абаскаль.

Московский "Спартак" проиграл после точного удара Николая Титкова с пенальти на 10-й минуте. С 40-й минуты красно-белые играли в меньшинстве из-за удаления Олега Рябчука. Молдавский футболист получил прямую красную карточку за фол "последней надежды".

Ответная игра между командами пройдёт на поле "Открытии Арены" в Москве в марте 2024 года.

Источник: ТАСС.

Промес Оренбург Спартак Абаскаль Кубок России
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