"В каком клубе хотел бы поиграть? Не думал об этом. Конечно, есть какие-то детские мечты. С детства мне очень нравился "Милан". Конечно, хотел бы поиграть там (смеется)," — сказал Вахания.
22-летний Вахания стал игроком ростовской команды летом 2023 года. Ранее спортсмен выступал лишь за команды структуры "Зенита", воспитанником которого и является. В нынешнем сезоне Вахания в 17 матчах забил два гола и отдал две результативные передачи.
Источник: "РБ Спорт".
Вахания: хотелось бы поиграть в "Милане"
Защитник "Ростова" Илья Вахания признался, что хотел бы поиграть в составе "Милана".
Фото: ФК "Ростов"