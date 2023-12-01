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Вахания: хотелось бы поиграть в "Милане"

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Защитник "Ростова" Илья Вахания признался, что хотел бы поиграть в составе "Милана".
Фото: ФК "Ростов"
"В каком клубе хотел бы поиграть? Не думал об этом. Конечно, есть какие-то детские мечты. С детства мне очень нравился "Милан". Конечно, хотел бы поиграть там (смеется)," — сказал Вахания.

22-летний Вахания стал игроком ростовской команды летом 2023 года. Ранее спортсмен выступал лишь за команды структуры "Зенита", воспитанником которого и является. В нынешнем сезоне Вахания в 17 матчах забил два гола и отдал две результативные передачи.

Источник: "РБ Спорт".

Милан Вахания Ростов Серия А Российские трансферы
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