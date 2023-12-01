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Игонин: "Зениту" еще в начале чемпионата можно было вешать на шею золотые медали

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Бывший футболист "Зенита" Алексей Игонин считает, что команду можно было досрочно поздравлять с чемпионством.
Фото: ФК "Зенит"
"Зениту" еще в начале чемпионата можно было вешать на шею золотые медали. У меня большие сомнения по поводу готовности того или иного клуба конкурировать с петербуржцами за первое место. Если "Зенит" по итогу не станет чемпионом, то только из-за собственных неудачных действий", — сказал Игонин.

Игонин считает, что действующий чемпион России может проиграть только себе, поэтому от его конкурентов в чемпионской гонке мало что зависит. Отметим, что "Зенит" после 16 туров чемпионата России идёт на первом месте, набрав 33 очка. Следом располагается "Краснодар", у которого 32 очка. До завершения первой части Российской Премьер-Лиге командам осталось провести по два матча, а затем чемпионат уйдёт на паузу до марта 2024 года. Если "Зенит" выиграет РПЛ, то для него эта победа станет шестой подряд.

Источник: RT.

Зенит Игонин
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