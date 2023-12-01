- Отсутствие Галактионова и Баринова повлияет на игру "Локомотива" в матче с "Зенитом". Однако и без их дисквалификации железнодорожники не были бы фаворитами в игре с "Зенитом". Петербуржцы справились со всеми проблемами, набрали отличную форму и, несомненно, жаждут взять реванш за понесенное болезненное поражение в первом круге, - передает слова Геркуса RT.
Ранее стало известно, что главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов и капитан команды опорный полузащитник Дмитрий Баринов пропустят домашний матч 17 тура Российской премьер-лиги с "Зенитом" из-за дисквалификации.
Наставник "Локо" отстранен на два матча за нецензурные выражения в адрес судейства в телевизионном флеш-интервью. Футболист был дисквалифицирован за оскорбление арбитров на одну игру чемпионата фактически и одну условно.
Геркус: отсутствие Галактионова и Баринова повлияет на игру, но и с ними "Локо" не был бы фаворитом против "Зенита"
Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус высказался о последствиях дисквалификации главного тренера Михаила Галактионова и опорного хавбека Дмитрия Баринова на матч 17 тура РПЛ с "Зенитом".
Фото: ФК "Локомотив"