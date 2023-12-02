"Почему я сюда приехал с большим удовольствием, причин несколько. Я общался с губернатором, и он оказался настолько спортивным и заинтересованным человеком, что каким-то советом и дружеской помощью не помочь я не мог. Плюс ко всему здесь работают два моих соратника Юран и Ананко — именно те люди, которые в 90?м году пришли на помощь "Спартаку" и сохранили команду", — сказал Романцев.
69-летний Романцев завершил тренерскую карьеру в мае 2005 года, когда покинул московское "Динамо". До этого он был советником клуба, а после ухода из стана бело-голубых занимал аналогичную должность в московской "Нике" и "Спартаке", где он пробыл советником с 2009 по 2012 год. Позднее Романцев нередко включался в качестве главного тренера на матчи легенд "Спартака".
В нынешнем сезоне чемпионата России "Пари НН" идёт на девятом месте в турнирной таблице.
Источник: ФК "Пари НН".
Романцев — о должности советника "Пари НН": приехал сюда с большим удовольствием
Легендарный российский тренер Олег Романцев высказался о вступлении в должность советника "Пари НН".
Фото: "Чемпионат"