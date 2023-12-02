Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Факел
14:00
БалтикаНе начат
Сочи
16:30
Крылья СоветовНе начат
Нижний Новгород
19:30
УралНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бернли
18:00
ШеффилдНе начат
Брентфорд
18:00
Лутон ТаунНе начат
Арсенал
18:00
ВулверхэмптонНе начат
Ноттингем Форест
20:30
ЭвертонНе начат
Ньюкасл Юнайтед
23:00
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Жирона
16:00
ВаленсияНе начат
Атлетик
18:15
Райо ВальеканоНе начат
Реал Мадрид
20:30
ГранадаНе начат
Осасуна
23:00
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Дженоа
17:00
ЭмполиНе начат
Лацио
20:00
КальяриНе начат
Милан
22:45
ФрозинонеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бавария
17:30
УнионНе начат
РБ Лейпциг
17:30
ХайденхаймНе начат
Бохум
17:30
ВольфсбургНе начат
Боруссия М
17:30
ХоффенхаймНе начат
Штутгарт
20:30
ВердерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ланс
19:00
ЛионНе начат
Нант
23:00
НиццаНе начат

Тюкавин не считает чудом возможное чемпионство "Динамо" в нынешнем сезоне РПЛ

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин не считает возможную победу своей команды в нынешнем сезоне РПЛ чудом.
Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев
"Станет ли чемпионство "Динамо" в этом сезоне чудом? Почему чудом? Когда-то должно закончиться время, когда мы не выигрывали", — сказал Тюкавин.

После 16 матчей в чемпионате России "Динамо" набрало 28 очков очков и занимает в турнирной таблице третье место. До зимней паузы команде Марцела Лички предстоят матчи с "Рубином" (дома") и "Факелом" (на выезде).

Источник: "РБ Спорт".

Тюкавин Динамо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится