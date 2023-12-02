"Станет ли чемпионство "Динамо" в этом сезоне чудом? Почему чудом? Когда-то должно закончиться время, когда мы не выигрывали", — сказал Тюкавин.
После 16 матчей в чемпионате России "Динамо" набрало 28 очков очков и занимает в турнирной таблице третье место. До зимней паузы команде Марцела Лички предстоят матчи с "Рубином" (дома") и "Факелом" (на выезде).
Источник: "РБ Спорт".
Тюкавин не считает чудом возможное чемпионство "Динамо" в нынешнем сезоне РПЛ
Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин не считает возможную победу своей команды в нынешнем сезоне РПЛ чудом.
Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев