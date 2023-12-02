"От ЦСКА по Тюкавину никаких официальных писем не было. Но летом они задавали нам вопросы, насколько это реалистично", — сказал Гафин.
Напомним, вчера, 1 декабря, московская команда объявила о подписании с 21-летним футболистом нового контракта на пять лет. Тюкавин — воспитанник "Динамо".
Источник: Sport24.
В "Динамо" рассказали, что ЦСКА был заинтересован в подписании Тюкавина
Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин рассказал, что ЦСКА интересовался возможностью подписания Константина Тюкавина.
Фото: "Чемпионат"