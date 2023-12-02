Форвард бело-голубых 1-го декабря пролонгировал соглашение с московским "Динамо" до 2028 года. По информации СМИ, в контракте прописана сумма отступных для европейских клубов - 20 млн евро, для российских команд такая опция не предусмотрена.
"Не думаю, что € 20 млн большая сумма. Он очень талантливый и молодой игрок. Если Тюкавин будет играть на своём высоком уровне, у него есть шансы оказаться в европейском клубе. Игрок он известный, у него всё впереди. Тюкавин мог бы играть в Италии, Испании, Франции или Германии" - сказал Паулу Барбоза.
Португальский агент известен своей работой с Алексеем Смертиным и Маратом Измайловым. В текущем сезоне Константин Тюкавин забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач в 21-ом матче во всех турнирах. Агент молодого игрока Алексей Сафонов говорил об интересе петербургского "Зенита" и московского ЦСКА к своему клиенту.
Источник: "Чемпионат".
Португальский агент Барбоза: не думаю, что 20 млн евро за Тюкавина - большая сумма
Португальский агент Паулу Барбоза поделился мнением о продлении контракта Константина Тюкавина с "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"