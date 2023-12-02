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Медведев – на вопрос о желании “Зенита” избавиться от Ренана: это неправда

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Председатель правления петербургского “Зенита” Александр Медведев отреагировал на слухи о том, что сине-бело-голубые хотят расстаться со своим защитником Робертом Ренаном.
Фото: ФК "Зенит"
– Информация, что “Зенит” работает над переходом Ренана в другой клуб в январе 2024 года — неправда, — цитирует Медведева Sport24.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что петербургский “Зенит” собирается расстаться со своим защитником Робертом Ренаном в ближайшее трансферное окно.

Напомним, 20-летний Роберт Ренан является футболистом сине-бело-голубых с января текущего года. Его действующее соглашение с петербургским “Зенитом” рассчитано до июня 2028 года.

Медведев Зенит Ренан Российские трансферы
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