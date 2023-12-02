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Осинькин – о победе над “Сочи”: мы играли с запасом, преимуществом

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Наставник самарских “Крыльев Советов” Игорь Осинькин прокомментировал победу своей команды над “Сочи” (2:0) в 17-м туре РПЛ.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
– 2:0 — счет по игре. Мы играли с запасом, преимуществом. Не первый мяч забили с игры, а через несколько созданных моментов. Ребята во втором тайме добавили скорость, и моменты создавались.

Напомним, сегодня 2 декабря 2023 года, на сочинской арене “Фишт” был проведен очередной матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Там самарские “Крылья Советов” сыграли против “Сочи”. Встреча завершилась победой подопечных Игоря Осинькина со счетом 2:0. В составе “волжан”, которые набрали 29 баллов и поднялись на третье место в турнирной таблице, голами отличились Роман Ежов и Бенхамин Гарре.

Источник: “Матч ТВ”

Осинькин Крылья Советов Сочи
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