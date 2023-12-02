– Официальные не сыграем, а товарищеские будут. Очевидно, что двойные стандарты есть – не только у нас идут военные действия, но и у других допущенных сборных, гибнут люди, подход должен быть одинаковым. В данной ситуации наказывают нас, но не наказывают Израиль и Украину. Переход в Азию? Зачем нам опускаться в болото? Посмотрите, что там происходит, – приводит слова Колоскова "Матч ТВ".
2 декабря пресс-служба УЕФА опубликовала список из 54 национальных команд, допущенных к жеребьевке Лиги наций на сезон-2024/25, среди которых отсутствует сборная России. В то же время в турнире примут участие Израиль и Украина, на территории которых ведутся военные действия. Израильтяне выступят в дивизионе А, а украинцы сыграют в дивизионе B. Российские клубы и команды с февраля 2022 года отстранены от официальных международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА в связи с событиями на Украине.
Колосков – о недопуске сборной России к Лиге наций: очевидные двойные стандарты
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на решение Союза европейских футбольных ассоциаций не допускать сборную России к выступлению в Лиге наций в сезоне-2024/25.
Фото: РФС