Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Факел
0 - 0 0 0
БалтикаЗавершен
Сочи
0 - 2 0 2
Крылья СоветовЗавершен
Нижний Новгород
0 - 0 0 0
Урал2 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брентфорд
3 - 1 3 1
Лутон ТаунЗавершен
Арсенал
2 - 1 2 1
ВулверхэмптонЗавершен
Бернли
5 - 0 5 0
ШеффилдЗавершен
Ноттингем Форест
0 - 0 0 0
Эвертон1 тайм
Ньюкасл Юнайтед
23:00
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Жирона
2 - 1 2 1
ВаленсияЗавершен
Атлетик
4 - 0 4 0
Райо ВальеканоЗавершен
Реал Мадрид
1 - 0 1 0
Гранада1 тайм
Осасуна
23:00
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Дженоа
1 - 1 1 1
ЭмполиЗавершен
Лацио
1 - 0 1 0
Кальяри1 тайм
Милан
22:45
ФрозинонеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
РБ Лейпциг
2 - 1 2 1
ХайденхаймЗавершен
Бохум
3 - 1 3 1
ВольфсбургЗавершен
Боруссия М
2 - 1 2 1
ХоффенхаймЗавершен
Бавария
Перенесён
Унион
Штутгарт
1 - 0 1 0
Вердер1 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ланс
3 - 2 3 2
ЛионЗавершен
Нант
23:00
НиццаНе начат

Колосков – о недопуске сборной России к Лиге наций: очевидные двойные стандарты

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на решение Союза европейских футбольных ассоциаций не допускать сборную России к выступлению в Лиге наций в сезоне-2024/25.
Фото: РФС
– Официальные не сыграем, а товарищеские будут. Очевидно, что двойные стандарты есть – не только у нас идут военные действия, но и у других допущенных сборных, гибнут люди, подход должен быть одинаковым. В данной ситуации наказывают нас, но не наказывают Израиль и Украину. Переход в Азию? Зачем нам опускаться в болото? Посмотрите, что там происходит, – приводит слова Колоскова "Матч ТВ".

2 декабря пресс-служба УЕФА опубликовала список из 54 национальных команд, допущенных к жеребьевке Лиги наций на сезон-2024/25, среди которых отсутствует сборная России. В то же время в турнире примут участие Израиль и Украина, на территории которых ведутся военные действия. Израильтяне выступят в дивизионе А, а украинцы сыграют в дивизионе B. Российские клубы и команды с февраля 2022 года отстранены от официальных международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА в связи с событиями на Украине.

Сборная России Лига Наций Колосков
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится