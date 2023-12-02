– Завтра Матео выйдет на поле. Он будет готов сыграть несколько минут, – цитирует Петропулоса Sport24.
Напомним, нападающий "Зенита" Матео Кассьерра получил повреждение в домашней игре против "Краснодара" (1:1) в рамках 15-го тура чемпионата России, которая состоялась в Санкт-Петербурге 11 ноября. Из-за травмы 26-летний колумбиец пропустил предыдущую встречу РПЛ с "Сочи" (3:0) и недавнюю кубковую игру с "Динамо" (0:1). Центральный матч 17-го тура между "Локомотивом" и "Зенитом" запланирован в Черкизове на воскресенье, 3 декабря. Стартовый свисток Алексея Сухого из Люберец прозвучит в 16:30 по Москве.
Агент Кассьерры: Матео будет готов сыграть несколько минут в матче с "Локомотивом"
Никос Петропулос, агент форварда санкт-петербургского "Зенита" Матео Кассьерры, рассказал о готовности своего клиента принять участие в выездном матче 17-го тура РПЛ против "Локомотива".
Фото: ФК "Зенит"