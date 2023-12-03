"Понятное дело, что "Зенит" фаворит, но "Локомотив" может дать бой."Зениту" есть, кого бояться, но здесь самое главное — реализовывать все свои моменты", — сказал Булыкин.
В матче первого круга, который прошёл в сентябре, "Локомотив" на выезде обыграл соперника со счётом 2:1. Сегодняшнюю игру железнодорожники проведут без главного тренера Михаила Галактионова и капитана Дмитрия Баринова, получившие дисквалификацию за оскорбление судей.
Источник: Metaratings.
Булыкин: "Зениту" есть кого бояться в составе "Локомотива", он может дать бой
Бывший нападающий "Локомотива" Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от игры команды с "Зенитом" в 17-м туре РПЛ.
Фото: РИА Новости / Нина Зотина