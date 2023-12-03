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Юран: в "Пари НН" появятся 2-3 новых футболиста, но и сейчас парни справляются. Они большие молодцы

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Главный тренер "Пари НН" Сергей Юран рассказал, что в зимнее трансферное окно команду ждёт пополнение.
Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов
"В зимнюю паузу появится два-три футболиста более квалифицированных. В целом парни справляются, но мы выжимаем последнее из них. Они большие молодцы, я очень рад за них", — сказал Юран.

Напомним, Юран стал главным тренером нижегородской команды в весеннюю часть прошлого чемпионата. Он сохранил команду в РПЛ через стыковые матчи, а в нынешнем сезоне вместе с "Пари НН" идёт на девятой строчке после 17 матчей.

Источник: "Матч ТВ".

Юран Нижний Новгород
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