"В зимнюю паузу появится два-три футболиста более квалифицированных. В целом парни справляются, но мы выжимаем последнее из них. Они большие молодцы, я очень рад за них", — сказал Юран.
Напомним, Юран стал главным тренером нижегородской команды в весеннюю часть прошлого чемпионата. Он сохранил команду в РПЛ через стыковые матчи, а в нынешнем сезоне вместе с "Пари НН" идёт на девятой строчке после 17 матчей.
Источник: "Матч ТВ".
Юран: в "Пари НН" появятся 2-3 новых футболиста, но и сейчас парни справляются. Они большие молодцы
Главный тренер "Пари НН" Сергей Юран рассказал, что в зимнее трансферное окно команду ждёт пополнение.
Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов