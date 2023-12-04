- Глушенков действительно становится злым гением "Зенита". Питерцы опять с ним не справились, не поняли, как играть против него. Вообще Глушенков, пожалуй, сейчас чуть ли не самый быстрый игрок всей лиги. Мобильный, техничный, все делает на ходу. Сделал разницу.
В воскресенье, 3 декабря, "Локомотив" на своем поле уверенно обыграл "Зенит" в матче 17-го тура российской Премьер-лиги со счетом 3:1. Дублем в ворота действующих чемпионов страны отметился полузащитник "железнодорожников" Максим Глушенков. Отметим, что хавбек также отличился в матче первого круга. Напомним, в 9-м туре чемпионата России москвичи победили в Санкт-Петербурге со счетом 2:1. Также в обеих встречах этого сезона забитыми мячами отличился защитник "красно-зеленых" Наир Тикнизян.
Источник: "СЭ"
Орлов: Глушенков действительно становится злым гением "Зенита". Сделал разницу
Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал игру хавбека "Локомотива" Максима Глушенкова в матче 17-го тура РПЛ против "Зенита" (3:1).
Фото: ФК "Локомотив"