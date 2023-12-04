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Хавбек "Спартака" Мозес может покинуть клуб зимой

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Полузащитник "Спартака" Виктор Мозес может покинуть клуб зимой.
Фото: "Матч ТВ"
По информации источника, хавбек "Спартака" Виктор Мозес может покинуть столичный клуб в это зимнее трансферное окно. Сообщается, что "красно-белые" будут готовы опустить 32-летнего хавбека по обоюдному соглашению, если ему поступит предложение от другого клуба.

Мозес защищает цвета московского "Спартака" с лета 2021 года. На счету нигерийца 10+10 по системе гол плюс пас в 78 матчах за российский клуб. Контракт игрока истекает летом 2024 года.

Источник: Metaratings.ru

Мозес Спартак
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