По информации источника, хавбек "Спартака" Виктор Мозес может покинуть столичный клуб в это зимнее трансферное окно. Сообщается, что "красно-белые" будут готовы опустить 32-летнего хавбека по обоюдному соглашению, если ему поступит предложение от другого клуба.
Мозес защищает цвета московского "Спартака" с лета 2021 года. На счету нигерийца 10+10 по системе гол плюс пас в 78 матчах за российский клуб. Контракт игрока истекает летом 2024 года.
Источник: Metaratings.ru
Хавбек "Спартака" Мозес может покинуть клуб зимой
Полузащитник "Спартака" Виктор Мозес может покинуть клуб зимой.
Фото: "Матч ТВ"