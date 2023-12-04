По информации "СЭ", бюджет столичного "Спартака" в ближайшие три года останется неизменным. Как сообщается, владелец московского клуба компания "Лукойл" обеспечит бюджет "красно-белых" в районе 7-8 миллиардов рублей.
Напомним, "Лукойл" приобрел 100% акций команды летом прошлого года.
После 17 прошедших туров "Спартак" занимает 7 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. Отставание от лидирующего "Краснодара" на данный момент составляет восемь баллов.
Бюджет "Спартака" на ближайшие 3 года может составить 7-8 млрд рублей
Стал известен бюджет московского "Спартака" на ближайшие три года.
Фото: ФК "Спартак"