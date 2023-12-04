- У нас не осталось игр, и мы не можем размениваться. Каждая победа важна. Мы находимся внизу. Чтобы выбираться из этой ситуации, нужно выигрывать каждую игру. Особенно дома. Победа в матче со "Спартаком" приятна вдвойне-втройне? Да. Понятно, что победа над "Спартаком" эмоционально может придать больше сил. Но здесь не стоит терять голову, чтобы потом хвататься за нее. Нужно спокойно к этому отнестись - без каких-то громких слов, - передает слова Шелии "Чемпионат".
В домашнем матче 17 тура Российской премьер-лиги против московского "Спартака" грозненский "Ахмат" одержал победу со счетом 2:1. Этот успех прервал 9-матчевую безвыигрышную серию команды Мирослава Ромащенко в чемпионате России, перед началом игры с красно-белыми бело-зеленые находились в турнирной таблице на 15 месте - в зоне прямого вылета.
По итогам 17 тура РПЛ "Ахмат" с 16 очками в 17 матчах будет занимать 13 место - в зоне стыковых матчей. В рамках 18 тура грозненцы сыграют на своем поле с "Ростовом", эта игра по календарю должна пройти 9 декабря 2023 года.
Шелия: победа над "Спартаком" эмоционально может придать "Ахмату" больше сил - но не стоит терять голову
Голкипер "Ахмата" Гиорги Шелия прокомментировал домашнюю победу над "Спартаком" в рамках 17 тура РПЛ (2:1).
Фото: ФК "Ахмат"