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Тикнизян: хочу играть в чемпионате Испании

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Защитник "Локомотива" Наир Тикнизян рассказал, в каком европейском чемпионате он хочет выступать.
Фото: ФК "Локомотив"
"Больше всего хотел бы поиграть в чемпионате Испании, если дай бог получится когда-нибудь. Буду работать, стараться, делать все возможное. Испания — приоритет, а там посмотрим", — сказал Тикнизян "РБ Спорт".

В СМИ появлялась информация о том, что армянским футболистом интересуются клубы из Италии.

В текущем сезоне 24-летний Тикнизян отыграл 21 матч во всех турнирах. За это время защитник забил 7 мячей и сделал 5 голевых передач. Сайт Transfermakt оценивает футболиста "Локомотива" в 5 миллионов евро.

Тикнизян Локомотив Российские трансферы Ла Лига
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