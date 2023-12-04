"Больше всего хотел бы поиграть в чемпионате Испании, если дай бог получится когда-нибудь. Буду работать, стараться, делать все возможное. Испания — приоритет, а там посмотрим", — сказал Тикнизян "РБ Спорт".
В СМИ появлялась информация о том, что армянским футболистом интересуются клубы из Италии.
В текущем сезоне 24-летний Тикнизян отыграл 21 матч во всех турнирах. За это время защитник забил 7 мячей и сделал 5 голевых передач. Сайт Transfermakt оценивает футболиста "Локомотива" в 5 миллионов евро.
Тикнизян: хочу играть в чемпионате Испании
Защитник "Локомотива" Наир Тикнизян рассказал, в каком европейском чемпионате он хочет выступать.
Фото: ФК "Локомотив"