Футбольный агент Алексей Сафонов, чьими услугами пользуется Константин Тюкавин, прокомментировал хорошую форму форварда "Динамо", а также высказался о недавнем продлении контракта с московским клубом.
"Если на табло высвечивается фамилия, значит, он хорошо сыграл. Когда Костя долго не забивал, только ленивый не написал, что он сдулся. А сейчас он забивает пять туров подряд! Рад, что он подписал новый контракт с "Динамо", - передает слова Сафонова "СЭ".
В заключительном матче 17-го тура РПЛ Тюкавин принес своей команде минимальную победу в матче с "Рубином", забив единственный гол на 25-й минуте с передачи Скопинцева. Этот гол стал для Константина Тюкавина 8-м в чемпионате. Недавно руководство "Динамо" заключило с футболистом новый контракт, который будет действовать до лета 2028-го года.
Агент Сафонов: когда Тюкавин не забивал, все писали, что он сдулся
Агент нападающего московского "Динамо" Константина Тюкавина Алексей Сафонов похвалил своего клиента за хорошую результативность.
Фото: "СЭ"