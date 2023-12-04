Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Динамо
1 - 0 1 0
РубинЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сельта
0 - 1 0 1
Кадис1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Торино
1 - 0 1 0
Аталанта1 тайм

Агент Сафонов: когда Тюкавин не забивал, все писали, что он сдулся

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Агент нападающего московского "Динамо" Константина Тюкавина Алексей Сафонов похвалил своего клиента за хорошую результативность.
Фото: "СЭ"
Футбольный агент Алексей Сафонов, чьими услугами пользуется Константин Тюкавин, прокомментировал хорошую форму форварда "Динамо", а также высказался о недавнем продлении контракта с московским клубом.

"Если на табло высвечивается фамилия, значит, он хорошо сыграл. Когда Костя долго не забивал, только ленивый не написал, что он сдулся. А сейчас он забивает пять туров подряд! Рад, что он подписал новый контракт с "Динамо", - передает слова Сафонова "СЭ".

В заключительном матче 17-го тура РПЛ Тюкавин принес своей команде минимальную победу в матче с "Рубином", забив единственный гол на 25-й минуте с передачи Скопинцева. Этот гол стал для Константина Тюкавина 8-м в чемпионате. Недавно руководство "Динамо" заключило с футболистом новый контракт, который будет действовать до лета 2028-го года.

Тюкавин Динамо Рубин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится