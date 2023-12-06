– Конечно, Тюкавин заслужил победу в премии "Первая пятерка" как лучший молодой игрок года. Голосовали тренеры, и он получил предпочтение совершенно закономерно. На мой взгляд, сегодня Тюкавин – один из самых талантливых игроков Премьер-Лиги. Я тоже голосовал именно за него. Константин может претендовать на звание лучшего игрока всего сезона РПЛ. Он и сейчас много забивает.
Если и во второй части сезона будет хорошим бомбардиром, имеет на это высокие шансы. Хорошие выступления команды тоже могут сыграть роль. "Динамо" выиграет чемпионство – тоже будет ему плюс, – цитирует 76-летнего специалиста "Чемпионат".
В нынешнем сезоне Тюкавин принял участие в 22 матчах чемпионата и Кубка России в составе "Динамо", отметившись 9 голами и 5 ассистами. В минувший вторник, 5 декабря, 21-летний форвард "бело-голубых" удостоился награды премии "Первая пятерка", которую вручают лучшему молодому футболисту не старше 21 года.
По итогам 17-ти сыгранных туров чемпионата России команда Марцела Лички замыкает тройку сильнейших клубов страны, набрав 31 очко. "Динамо" отстает на 2 очка от идущего вторым "Зенита" и на 4 очка от лидирующего в РПЛ "Краснодара". В заключительном матче 2023 года "белго-голубые" в воскресенье, 10 декабря, в гостях встретятся с воронежским "Факелом".
Семин: "Динамо" выиграет чемпионство – тоже будет Тюкавину плюс
Экс-главный тренер "Динамо" Юрий Семин выразил мнение, что форвард "бело-голубых" Константин Тюкавин может претендовать на награду лучшему футболисту сезона РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"