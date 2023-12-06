– Интерес "Краснодара"? Могу сказать, что Пеп был близок к переходу в "Краснодар" еще летом. Посмотрим, что будет зимой, – цитирует агента "РБ Спорт".
6 декабря появилась информация о том, что "Краснодар" находится в поиске правого вингера и рассматривает вариант с трансфером полузащитника греческого "Олимпиакоса" Пепа Бьеля в качестве возможного усиления позиции в январе.
В нынешнем сезоне Бьель сыграл 17 матчей за "Олимпиакос" во всех турнирах, отметившись 2 голами и 4 ассистами. 27-летний испанец перешел в афинский клуб в 2022 году. Рыночная стоимость полузащитника оценивается порталом Transfermarkt в 6 млн евро.
"Краснодар" подходит к заключительному туру РПЛ в 2023 году в ранге лидера таблицы, набрав 35 очков. В воскресенье, 10 декабря, команда Владимира Ивича дома примет московский ЦСКА.
Агент хавбека "Олимпиакоса": Бьель был близок к переходу в "Краснодар" еще летом
Томеу Риуторд, представляющий интересы полузащитника "Олимпиакоса" Пепа Бьеля, прокомментировал новость об интересе к своему клиенту со стороны "Краснодара".
Фото: ФК "Олимпиакос"