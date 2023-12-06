Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Вильярреал
23:00
Маккаби ХайфаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брайтон энд Хоув Альбион
22:30
БрентфордНе начат
Фулхэм
22:30
Ноттингем ФорестНе начат
Кристал Пэлас
22:30
БорнмутНе начат
Шеффилд Юнайтед
22:30
ЛиверпульНе начат
Манчестер Юнайтед
23:15
ЧелсиНе начат
Астон Вилла
23:15
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Марсель
23:00
ЛионНе начат

Агент хавбека "Олимпиакоса": Бьель был близок к переходу в "Краснодар" еще летом

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Томеу Риуторд, представляющий интересы полузащитника "Олимпиакоса" Пепа Бьеля, прокомментировал новость об интересе к своему клиенту со стороны "Краснодара".
Фото: ФК "Олимпиакос"
– Интерес "Краснодара"? Могу сказать, что Пеп был близок к переходу в "Краснодар" еще летом. Посмотрим, что будет зимой, – цитирует агента "РБ Спорт".

6 декабря появилась информация о том, что "Краснодар" находится в поиске правого вингера и рассматривает вариант с трансфером полузащитника греческого "Олимпиакоса" Пепа Бьеля в качестве возможного усиления позиции в январе.

В нынешнем сезоне Бьель сыграл 17 матчей за "Олимпиакос" во всех турнирах, отметившись 2 голами и 4 ассистами. 27-летний испанец перешел в афинский клуб в 2022 году. Рыночная стоимость полузащитника оценивается порталом Transfermarkt в 6 млн евро.

"Краснодар" подходит к заключительному туру РПЛ в 2023 году в ранге лидера таблицы, набрав 35 очков. В воскресенье, 10 декабря, команда Владимира Ивича дома примет московский ЦСКА.

Краснодар Олимпиакос Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится