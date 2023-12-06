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"Урал" провел часть тренировки на улице в -24 градуса

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Стали известны подробности подготовки футболистов "Урала" к матчу 18-го тура РПЛ с "Локомотивом".
Фото: ФК "Урал"
Как сообщили "Матч ТВ" в пресс-службе "Урала", в среду, 6 декабря, футболисты после тренажерного зала выполнили беговую работу на улице при температуре -24 градуса по Цельсию. Завтра, 7 декабря мороз усилится до -27 градусов, и команда планирует заниматься в манеже, однако также может провести тренировку на улице. Сообщается, что решение будет приниматься в зависимости от погодных условий.

Заключительный матч "Урала" в осенней части российской Премьер-лиги состоится 8 декабря против "Локомотива". Игра пройдет в Москве, начало - в 18:55 по местному времени. После 17 сыгранных туров чемпионата России екатеринбуржцы набрали 19 очков и располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице.

Урал
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