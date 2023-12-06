"Мне ничего об этом не известно. Никто из "Зенита" не связывался с нами. Но это дело двух клубов. Узнавать нужно у них. Возможен ли такой трансфер зимой? Об этом рано говорить", - цитирует агента Sport24.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что центральный хавбек "Црвены Звезды" Марко Стаменич может перебраться в Россию. Сообщалось, что 21-летний игрок попал в сферу интересов петербургского "Зенита". В нынешнем сезоне полузащитник провел 17 матчей во всех турнирах и забил один гол. Контракт игрока с сербским клубом рассчитан до лета 2027 года.
Агент хавбека "Црвены Звезды" Стаменича: из "Зенита" с нами никто не связывался
Агент полузащитника "Црвены Звезды" Марко Стаменича Милан Дудич отреагировал на информацию о том, что "Зенит" может купить футболиста.
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