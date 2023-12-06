Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Вильярреал
0 - 0 0 0
Маккаби Хайфа2 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Шеффилд Юнайтед
0 - 2 0 2
ЛиверпульЗавершен
Брайтон энд Хоув Альбион
2 - 1 2 1
БрентфордЗавершен
Фулхэм
5 - 0 5 0
Ноттингем ФорестЗавершен
Кристал Пэлас
0 - 2 0 2
БорнмутЗавершен
Астон Вилла
0 - 0 0 0
Манчестер Сити2 тайм
Манчестер Юнайтед
1 - 1 1 1
Челси2 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Марсель
3 - 0 3 0
Лион2 тайм

Агент хавбека "Црвены Звезды" Стаменича: из "Зенита" с нами никто не связывался

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Агент полузащитника "Црвены Звезды" Марко Стаменича Милан Дудич отреагировал на информацию о том, что "Зенит" может купить футболиста.
Фото: Getty Images
"Мне ничего об этом не известно. Никто из "Зенита" не связывался с нами. Но это дело двух клубов. Узнавать нужно у них. Возможен ли такой трансфер зимой? Об этом рано говорить", - цитирует агента Sport24.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что центральный хавбек "Црвены Звезды" Марко Стаменич может перебраться в Россию. Сообщалось, что 21-летний игрок попал в сферу интересов петербургского "Зенита". В нынешнем сезоне полузащитник провел 17 матчей во всех турнирах и забил один гол. Контракт игрока с сербским клубом рассчитан до лета 2027 года.

Црвена Звезда Зенит Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится