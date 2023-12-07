Как утверждает источник, 34-летний испанец приехал на заседание в сопровождении переводчика и главы пресс-службы "красно-белых" Дмитрия Зеленова. Ранее сообщалось о том, что московский клуб обжаловал в ЭСК РФС решение главного судьи матча Евгения Кукуляка не показывать красную карточку полузащитнику "Ахмата" Бернарда Беришу за прыжок двумя ногами в техническую зону "Спартака" в матче 17-го тура РПЛ.
В минувшие выходные московский "Спартак" в Грозном проиграл "Ахмату" со счетом 1:2 и опустился на 7-е место в таблице чемпионата России. По ходу первого тайма встречи произошел резонансный эпизод. Полузащитник хозяев Бернард Бериша в рамках празднования первого гола в ворота "красно-белых" разбежался и двумя ногами прыгнул в техническую зону "Спартака".
Главный тренер гостей Гильермо Абаскаль расценил данное действие соперника как провокацию и толкнул Беришу в спину, повалив на землю. По результатам инцидента наставник "красно-белых" был удален, а футболист "Ахмата" ограничился желтой карточкой.
Источник: Sport24
Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль прибыл на заседание КДК РФС
Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль прибыл на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.
Фото: ФК "Спартак"