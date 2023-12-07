– Эмери вынес "Манчестер Сити", а Карпина вынес КДК. Не все тренеришки одинаково эффективны, – цитирует Салихову Metaratings.
7 декабря КДК РФС вынес решение о применении дисквалификации к главному тренеру "Ростова" Валерию Карпину сроком на 2 матча, один из которых условно. Причиной наложения санкций стало оскорбительное высказывание со стороны 54-летнего специалиста в адрес лица, принимавшего решение о проведении выездной игры 17-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2) в условиях непогоды. Матч проходил под сильным снегопадом. "Ростов" Валерия Карпина идет 10-м в таблице чемпионата России, набрав 20 очков.
Накануне "Астон Вилла" под руководством экс-главного тренера "Спартака" Унаи Эмери обыграла "Манчестер Сити" (1:0) в матче 15-го тура Английской Премьер-Лиги и одержала 14-ю домашнюю победу подряд, поднявшись на 3-е место в таблице.
Салихова: Эмери вынес "Ман Сити", а Карпина вынес КДК. Не все тренеришки одинаково эффективны
Экс-член совета директоров "Спартака" Зарема Салихова отреагировала на решение КДК РФС дисквалифицировать главного тренера "Ростова" Валерия Карпина на два матча, один из которых условно.
Фото: ФК "Спартак"