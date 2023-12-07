Соперниками российского клуба станут команды из Китая, Бразилии и Катара.
– Помимо тренировочных сборов в Абу-Даби, в Катаре будет проведен турнир с участием четырех команд стран БРИКС. В соперниках у "Зенита" будут команды из Китая, Катара и Бразилии. Будет проведен круговой турнир. Может быть, разыграем и суперфинал с участием первого и второго мест. Победитель получит приз, который предварительно получил название "Кубок равноправия", – цитирует Медведева "СЭ".
Матч 18-го тура чемпионата России между санкт-петербургским "Зенитом" и нижегородским "Пари НН" состоится в субботу вечером, 9 декабря. Стартовый свисток ростовчанина Сергея Иванова раздастся в 19:45 по местному времени. В роли ассистента VAR будет работать Артем Любимов.
После 17-ти проведенных туров Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака идет второй в таблице, отставая от лидера "Краснодара" на 2 очка. "Быки" на следующий день, 10 декабря, дома примут московский ЦСКА. "Пари Нижний Новгород" под руководством Сергея Юрана располагается на 9-й строчке в таблице, отставая от "Зенита" на 9 очков.
Медведев: "Зенит" выступит на турнире в Катаре с участием 4 команд стран БРИКС
Глава правления санкт-петербургского "Зенита" Александр Медведев сообщил, что чемпионы России примут участие в международном турнире с участием четырех клубов, представляющих страны БРИКС.
Фото: ФК "Зенит"