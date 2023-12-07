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Агент Жиго: Самюэль очень привязан к московскому "Спартаку", но счастлив в "Марселе"

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Агент центрального защитника "Марселя" Самюэля Жиго Мохамед Беншенафи ответил на вопрос о возможности возвращения футболиста в московский "Спартак".
Фото: РПЛ
- На данный момент Самюэль счастлив в "Марселе", но вы знаете, что он очень привязан к московскому "Спартаку" и его болельщикам. Теперь он счастлив в "Марселе", так что это не актуально, - передаёт слова Беншенафи Metaratings.ru.

30-летний французский центральный защитник Самюэль Жиго в июне 2022 года перешёл из московского "Спартака" в "Марсель" после четырёх лет в составе красно-белых. В текущем сезоне на его счету 14 сыгранных матчей за клуб во всех турнирах и 1 забитый гол. Контракт Жиго с "Марселем" действует до июня 2025 года.

Лига 1 Спартак Марсель Жиго Российские трансферы
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