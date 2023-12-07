- Я очень хорошо знаю этого товарища, работал с ним очень долго. В моменты эйфории у Бериши выключается мозг, он не соображает, что делает. Парень, конечно, супер - характер, всё остальное, могу с лучшей стороны его охарактеризовать. Но в данном эпизоде он неправ. Если бы такое произошло в Испании, ему бы дали красную карточку и ещё произошла бы потасовка на поле - 100 процентов. Чистейшей воды провокация, - передаёт слова Ледяхова "РБ Спорт".
На 35 минуте матча 17 тура Российской премьер-лиги "Ахмат" - "Спартак" (2:1) произошёл конфликт между атакующим полузащитником хозяев поля Бернардом Беришей и главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем. После забитого грозненцами гола, на который Бериша выполнил результативную передачу, футболист побежал с бровки в сторону трибун и прыгнул в праздновании рядом с наставником "Спартака". Испанец схватил игрока двумя руками и с силой толкнул на землю.
По итогам инцидента Бериша получил жёлтую карточку, а Абаскаль - прямую красную и дисквалификацию на три игры (одну из них условно).
Ледяхов: хорошо знаю Беришу - в моменты эйфории у него выключается мозг. В эпизоде с Абаскалем он неправ
Экс-полузащитник "Спартака" и экс-тренер "Ахмата" Игорь Ледяхов прокомментировал действия вингера грозненцев Бернарда Бериши в эпизоде конфликта с главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем.
Фото: ФК "Ахмат"