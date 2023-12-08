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Бояринцев: Абаскаль вроде на грани отставки, но в нужный момент "Спартак" всегда побеждает

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Бывший полузащитник "Спартака" Денис Бояринцев порассуждал о будущем главного тренера "красно-белых" Гильермо Абаскаля в случае возможного поражения от "Крыльев Советов" в заключительном матче 2023 года.
Фото: ФК "Сокол"
– Если "Спартак" неудачно сыграет с "Крыльями", то могут быть выводы. А, может, и нет. Здесь непрогнозируемо. Абаскаль вроде и на грани отставки, но в нужный момент его команда всегда побеждает.

Должен ли "Спартак" с нынешним составом бороться за медали в РПЛ? "Спартак" прилично усилился летом. Их состав – второй по стоимости, вот и ответ на все вопросы, – цитирует Бояринцева "РБ Спорт".

В субботу, 9 декабря, "Спартак" на своем поле примет самарские "Крылья Советов" в своем заключительном матче 2023 года в рамках 18-го тура РПЛ. Команда Гильермо Абаскаля идет седьмым в таблице, набрав 27 очков. Волжане с 29 очками располагаются на 4-й строчке. Стартовый свисток сочинца Павла Кукуяна на стадионе "Открытие Банк Арена" прозвучит в 14:00 по местному времени.

Напомним, предстоящую встречу из-за дисквалификации пропустит главный тренер "красно-белых". Ранее экс-капитан "Зенита" Владислав Радимов предположил, что матч с "Крыльями" станет последним для 34-летнего испанского специалиста в "Спартаке".

Спартак Крылья Советов Бояринцев Абаскаль
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