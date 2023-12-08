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Геркус: можно все-таки проводить последние матчи осенней части сезона РПЛ на юге

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Бывший президент "Торпедо" и "Локомотива" Илья Геркус порассуждал о том, как можно избежать проблем при проведении матчей чемпионата России в декабре.
Фото: ФК "Торпедо"
– Пожалуй, летний промежуток без игр можно сократить. 6–7 недель – конечно, многовато. А каждая неделя – это все-таки тур, поэтому и залезаем в итоге в декабрь. Допустим, начинать на 2 недели раньше, чтобы избегать матчей в декабре.

Ну и можно все-таки проводить последние игры осенней части сезона на юге. Этим принципом тоже сейчас почему-то пренебрегли. Сыграйте в Ростове-на-Дону и в Питере под крышей, а не в Москве – и никаких бы разговоров не возникло, – цитирует Геркуса "СЭ".

На декабрь 2023 года пришлись 2 тура чемпионата России по футболу сезона-2023/24. В прошлые выходные главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в оскорбительной форме высказался в отношении лица, принимавшего решение о проведении матча против ЦСКА в Москве при неблагоприятных погодных условиях.

54-летний специалист допустил грубые фразы во флеш-интервью, которое стало впоследствии предметом разбирательства со стороны КДК РФС. По итогам заседания Карпин получил дисквалификацию на одну игру плюс один матч в качестве условного наказания, которое распространяется до конца нынешнего сезона.

Торпедо Локомотив Карпин
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