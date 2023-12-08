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Тикнизян — о переходе в "Локо" за 5 млн евро: на меня это сильно давило

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Бывший защитник ЦСКА Наир Тикнизян вспомнил о своём переходе в "Локомотив" в 2021 году.
Фото: "СЭ"
"Конечно, на меня это сильно давило. Больше всего я не понимал, почему мне предъявляют претензии за сумму трансфера. Я всегда отвечал: "У меня на лбу было написано 5 миллионов евро или что?" — сказал Тикнизян.

24-летний Тикнизян перешёл в "Локомотив" из ЦСКА в 2021 году, подписав контракт на пять лет. Спортсмен выступает за сборную Армении, ранее на молодёжном уровне он представлял национальную команду России.

Источник: "Это футбол, брат!"

Тикнизян Локомотив ЦСКА
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