"Конечно, на меня это сильно давило. Больше всего я не понимал, почему мне предъявляют претензии за сумму трансфера. Я всегда отвечал: "У меня на лбу было написано 5 миллионов евро или что?" — сказал Тикнизян.
24-летний Тикнизян перешёл в "Локомотив" из ЦСКА в 2021 году, подписав контракт на пять лет. Спортсмен выступает за сборную Армении, ранее на молодёжном уровне он представлял национальную команду России.
Источник: "Это футбол, брат!"
Тикнизян — о переходе в "Локо" за 5 млн евро: на меня это сильно давило
Фото: "СЭ"